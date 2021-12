Fabrica Comune - Buongiorno Empoli sostengono lo sciopero generale

Noi sosteniamo lo sciopero generale del 16 Dicembre 2021. Negli anni per sminuire l'importanza degli scioperi ne sono state dette di tutte, tra cui che chi sciopera lo fa perché non ha voglia di lavorare o lo fa soltanto per allungare il fine settimana.

Vorremmo ricordare che chi sciopera perde la paga del giorno, impegna il proprio tempo per andare in piazza e "rischia" di essere mal visto dal proprio datore di lavoro o superiore. I lavoratori e le lavoratrici che scioperano lo fanno per rivendicare diritti e protestare per le condizioni di tutta la classe lavoratrice, per esprimere un disagio e delle difficoltà economiche e sociali innegabile, ora più di prima, alle quali il governo e le forse di maggioranza, non soltanto non stanno dando risposta, ma muovono in azioni che, anche a nostro avviso, avranno conseguenze peggiori.

Chi definisce questo uno sciopero "incomprensibile", "immotivato", "irresponsabile" probabilmente non vive i drammi della maggioranza delle persone, oppure, in malafede, li ignora. Saremo quindi, da lavoratori, in piazza con i nostri compagni e le nostre compagne.

Beatrice Cioni e Leonardo Masi

Fabrica Comune - Buongiorno Empoli