La diva del cinema Fanny Ardant in visita agli Uffizi

La diva francese Fanny Ardant in visita alla Galleria degli Uffizi. La musa di Francois Truffaut, in questi giorni a Firenze, è stata guidata tra i capolavori del museo dal direttore Eike Schmidt, soffermandosi, in particolare, ad ammirare i dipinti delle sale di Leonardo, Michelangelo e Raffaello, Botticelli. Grande apprezzamento è stato espresso dalla grande attrice per il terrazzo delle Carte Geografiche, riaperto ieri, al termine di un lungo restauro, dopo una chiusura di oltre venti anni.