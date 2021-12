Finisce fuori strada con l'auto, 47enne estratta a Montopoli

Incidente stradale nella via che collega San Romano a Montopoli questa mattina alle 7. Sul posto in via Vallelunga i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto. Una donna di 47 anni è finita fuori strada con la propria auto ed è stata estratta dai vigili del fuoco intervenuti, per poi essere affidata ai sanitari della Pubblica assistenza di Montopoli per il trasferimento in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli.