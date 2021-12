Flash mob dei lavoratori di autorimesse e garage fiorentini

Un flash mob a tema natalizio a Firenze in via de’ Gondi (zona piazza della Signoria) ore 12:30-14 oggi: è l’iniziativa organizzata dalla Filt Cgil coi lavoratori di autorimesse e garage della città, per chiedere l’applicazione del Contratto nazionale.

“I garagisti non sono Babbo Natale, chiediamo che a tutti venga riconosciuto il giusto contratto, cioè quello Aniasa autonoleggio e rimesse. Basta con la giungla di contratti e condizioni di lavoro. Chiediamo al Comune di vigilare, riconoscendo alle imprese virtuose, che applicano il giusto contratto, un bollino di certificazione di correttezza e legalità garantendo una trasparenza” dice la Filt Cgil.

Una delegazione di sindacalisti, dopo il flash mob, è stata ricevuta dagli assessori Federico Gianassi e Benedetta Albanese e da Laura Sparavigna (commissione consiliare lavoro): l’amministrazione ha preso impegni di iniziare un percorso nella direzione auspicata dal sindacato.

A Firenze ci sono circa 50 autorimesse per circa 400 addetti.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa