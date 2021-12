Holter pressorio agli ambulatori della Misericordia di Empoli

E’ stata attivata una nuova prestazione sanitaria presso gli Ambulatori medici specialistici della Misericordia di Empoli.

Da oggi i cittadini possono recarsi negli Ambulatori in Via Cavour 43/b a Empoli e usufruire dell’holter pressorio, con cui è possibile sottoporsi ad un esame diagnostico non invasivo, né doloroso, finalizzato alla misurazione della pressione arteriosa nell’arco di 24 ore.

Il test viene effettuato tramite un dispositivo composto da un manicotto gonfiabile da attaccare al braccio del paziente e da un misuratore elettronico collegato all’addome tramite una cintura apposita. Il dispositivo va indossato, senza mai toglierlo, per 24 ore: il giorno, ogni 15-20 minuti, l’holter effettua una misurazione della pressione arteriosa; la notte, ogni 30-60 minuti, a seconda delle diverse indicazioni cliniche. Se una singola misurazione può essere poco attendibile per svariati motivi, una misurazione ripetuta offre un quadro completo dell’andamento pressorio del paziente, soprattutto nell’ambito della variazioni “fisiologiche” della pressione per un giorno intero.

I dati raccolti durante le 24 ore sono fondamentali per il cardiologo o per il medico di famiglia che dovranno poi effettuare una valutazione accurata e stabilire, laddove necessario, un percorso terapeutico. Il servizio è prenotabile su appuntamento contattando gli Ambulatori medici specialistici della Misericordia di Empoli allo 0571/534915, aperti dal lunedì al venerdì con orario 09.00 – 12.30 e 15.00 – 19.00. Una volta fissato l’esame, il personale infermieristico dell’associazione provvederà ad applicare l’holter pressorio al paziente, che dopo 24 ore dovrà tornare agli Ambulatori per riconsegnarlo, al fine di scaricare il tracciato registrato.

Fonte: Misericordia Empoli - Ufficio stampa