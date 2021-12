Il cardinale Augusto Paolo Lojudice ha portato il suo saluto e gli auguri di Natale all’Aou Senese

Piacevole visita per il cardinale Augusto Paolo Lojudice, che ha portato il suo saluto ed i suoi auguri per le festività natalizie all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, ai suoi pazienti e ai suoi professionisti. Sua Eminenza ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati nel Dipartimento della Donna e dei Bambini, accolto dal direttore Mario Messina, dal direttore della Pediatria Salvatore Grosso, dal direttore della Terapia Intensiva Neonatale Barbara Tomasini e dal direttore di Diagnosi Prenatale e Ostetricia Filiberto Maria Severi insieme agli altri professionisti, poi si è recato in Medicina interna e della complessità e in Medicina interna e dell’urgenza, accolto dai direttori di reparto Stefano Gonnelli e Leopoldo Capecchi e dal direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Bruno Frediani, ed infine ha salutato i professionisti impegnati in area Covid, coordinati dal professor Federico Franchi, alla presenza del coordinatore infermieristico Angelo Nuzzo e dell’infermiera Alessia Muratori. Il cardinale Lojudice è stato accompagnato nella sua visita dal direttore generale Antonio Barretta e dal prorettore alla sanità Francesco Dotta, insieme al direttore sanitario Roberto Gusinu. «Ho portato al personale sanitario un messaggio di gratitudine – afferma il cardinale Lojudice – per tutto quello che stanno facendo vicino alle persone che soffrono. Ai pazienti, soprattutto ai più piccoli, ho detto una parola di incoraggiamento per il futuro, affidandoli alla preghiera in questo momento che ci avvicina al Natale».

Fonte: AOU Siena