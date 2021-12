In bocca al lupo, Stasera pago io termina gli appuntamenti

Dopo “Le avventure del Pesce Gaetano” e “Cenerentola” si concluderà Venerdì 17 Dicembre alle ore 21,00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, la rassegna “Stasera pago io!”.

L’ultimo spettacolo previsto è “In bocca al lupo”, una produzione Fontemaggiore per la regia di Marco Lucci, con Enrico De Meo e Valentina Grigò.

“Oh caspita, il bambino si è svegliato… Hai visto che sorpresa Michele? oggi con te c’è papà!” Il problema è che lui... il cacciatore, non sa com’è che si tengono in braccio i bambini. Il suo mestiere è sempre stato andare nel bosco con il fucile in spalla, sin dai tempi di Cappuccetto Rosso. Forse ora è il caso di togliere gli scarponi, mettersi il grembiule e preparare il biberon. “Un brutto scherzo… mi hanno nascosto la mamma!” Ecco invece cosa pensa il piccolo Michele barricato nella culla e siccome a questo gioco non ci sta, rifiuta qualsiasi biberon e smette di mangiare. E adesso come si fa? Facile: Michele partirà alla ricerca della mamma e il cacciatore alla ricerca del figlio scomparso, una culla e un fucile persi nel bosco. Sarà un viaggio di crescita per entrambi, di incontri tra capre golose, lepri sentinelle e ovviamente lupi.

“Stasera pago io!” è la rassegna di teatro per ragazzi e famiglie che prevede che i bambini paghino un biglietto di € 5,00 e possano invitare a teatro gli adulti che entrano gratis purché in possesso dei fantassegni conquistati dai ragazzi superando una “prova - gioco proposta dai nostri animatori.

Se per caso non venissero intercettati i fantassegni, i ragazzi possono realizzare un bellissimo disegno da regalare in cambio di un biglietto omaggio per fare entrare gli adulti.

Si ricorda che per l’accesso al teatro valgono le vigenti normative anti Covid con l’uso del Green pass rafforzato.

Venerdì 17 dicembre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

RASSEGNA “Stasera pago io!”

IN BOCCA AL LUPO

Produzione Fontemaggiore

Regia di Marco Lucci

Tecnica utilizzata: attori e pupazzi

Età consigliata: 4-10 anni

PREZZI

Posto unico per i bambini € 5,00. Adulti con fantassegno: ingresso gratuito

ORARIO BIGLIETTERIA:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

INFO:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio Stampa