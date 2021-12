Col motorino finisce contro una betoniera, grave 82enne a Montespertoli

Trasporto d'urgenza in ospedale per un 82enne che a Montespertoli tra via Montelupo e largo Fermi si è scontrato con il suo ciclomotore contro una betoniera. Il fatto è avvenuto alle 10.30 di questa mattina. L'anziano stava guidando il suo motorino quando è finito contro il mezzo pesante che stava facendo delle manovre nei pressi di un cantiere. I rilievi sono a cura dalla polizia municipale dell'Unione dei Comuni. Sul posto anche un'ambulanza della Pubblica assistenza di Castelfiorentino che ha portato in velocità l'uomo al Cto dell'ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso.