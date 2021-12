L'associazione Il Masso di Poggibonsi e Cristiano Militello insieme contro il bullismo

L'associazione Il Masso ha voluto dimostrare un gesto di affetto a Cristiano Militello, noto inviato di Striscia la Notizia per i suoi cartelloni e le sue visite negli stadi di tutta Italia, consegnandogli una targa con i ringraziamenti per ciò che ha fatto e che sta facendo contro il bullismo, nonché una sciarpa donata dai tifosi del Poggibonsi Calcio.

"Cristiano è una persona speciale - spiega Mori Mauro, Segretario dell'Associazione - gli dico sempre che sei piccino ma hai un cuore enorme come un vitellone! Ha già affrontato il tema del bullismo mettendoci la faccia in uno spot televisivo. Come Associazione consigliamo il dialogo tra genitori e figli per capire se ci sono problematiche. Comprendere e capire i disagi, in particolar modo degli adolescenti in età scolare, non è semplice. Come non è semplice promuovere la conoscenza e la consapevolezza dei problemi connessi al bullismo".

Da parte sua, Militello dichiara: "Stiamo assistendo all'alienizzazione di un'epoca, il virus ha creato un grande vuoto, tutti connessi e distanti, è necessario riannodare il tessuto sociale e per far questo c'è assoluto bisogno dei giovani".

Anche il Vicesindaco, Berti Nicola è molto sensibile alla causa: "Il contrasto al bullismo deve continuare ad essere praticato quotidianamente con tutti i mezzi possibili. Fa piacere che una associazione della nostra città, l’Ass. il Masso nello specifico, si faccia carico insieme a tanti altri soggetti di tale lavoro e che lo faccia anche insieme a Cristiano Militello, che altrettanto ringraziamo per la sua disponibilità.”

Il video contro il bullismo dove ha preso parte Militello potete vederlo sulla pagina Facebook dell'Associazione Il Masso.

Fonte: Ufficio Stampa