Un fotografo appassionato, un instancabile animatore, sempre presente quando si verificava un evento di rilievo nella “sua” Castelfiorentino. Ed è anche per questo che nel decennale della scomparsa Castelfiorentino rende omaggio alla sua memoria, con una mostra che propone una selezione dei suoi scatti più belli.



Sono le “Immagini di una comunità” di Matteo Di Stefano, mostra promossa dal Gruppo Fotografico Giglio Rosso di cui egli stesso era socio molto attivo, che sarà inaugurata all’Oratorio di San Carlo (via Testaferrata) sabato 18 dicembre, alle ore 11.30, alla presenza del vice sindaco, Claudia Centi.



La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, presenta una trentina di immagini che ripercorrono alcuni dei momenti più significativi della vita di Castelfiorentino attraverso gli occhi del fotografo, ma anche immagini realizzate in occasioni diverse e in alcuni casi rielaborazioni che erano frutto della sua creatività personale.



Dai personaggi immortalati durante gli spettacoli e le rappresentazioni al Teatro del Popolo agli eventi promossi dalle numerose associazioni; da Castelfiorentino “sotto la neve” al paese “visto dall’alto”. Senza contare gli appuntamenti istituzionali di maggior rilievo.



“Dieci anni fa – osserva Marco Mangini, del Gruppo Fotografico Giglio Rosso - ho coordinato la produzione del libro “Immagini nel Cassetto” scegliendo fra le tante immagini lasciate da Matteo e incentrate sui temi a lui più congeniali. Così facendo si è sviluppato un percorso che va dalla produzione di immagini precedenti alla sua passione fotografica, fino alla documentazione degli avvenimenti del suo Paese. Lo stesso percorso è stato seguito anche in occasione di questa mostra, che il Comune mi ha proposto di allestire a nome e per conto del Gruppo Fotografico Giglio Rosso”.



“Matteo Di Stefano – osserva la vice sindaco, Claudia Centi – univa il forte spirito di partecipazione alla vita sociale del nostro paese a una grande passione per la fotografia, che lui ha saputo coltivare in modo del tutto disinteressato, condividendo sempre con gli altri gli scatti che aveva realizzato. Senza rinunciare, ogni volta, alla tentazione di pensare a un progetto nuovo, diverso. Significative, a questo proposito, le immagini scattate sul paese a bordo di un velivolo biposto, quando ancora non esistevano i droni”.



La mostra “Immagini di una comunità” rimarrà aperta fino al 9 gennaio, osservando i seguenti orari: lunedì e venerdì 9.00-13.00, martedì e giovedì 16.00-19.00 sabato, domenica e festivi 10.00-12.00 e 16.00-19.00, chiuso il 25 Dicembre e il 1° Gennaio

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa