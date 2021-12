Misericordia di Santa Croce sull’Arno: sarà un sabato ricco di iniziative

Giornata ricca di iniziative quella di sabato 18 dicembre per la Misericordia di Santa Croce sull’Arno.

Nell’ambito del progetto di sensibilizzazione verso le tematiche legate alla protezione civile intrapreso dalla Misericordia di Santa Croce sull’Arno, sabato si svolgeranno diverse iniziative, tra cui un incontro con i ragazzi delle Scuole Medie, l’inaugurazione di un nuovo mezzo e per finire un pomeriggio di simulazione e formazione per tutti i volontari.

Il programma della giornata inizia alle ore 9 presso il plesso scolastico delle scuole medie “Cristiano Banti” dove i volontari della nostra Unità cinofila illustreranno agli alunni come approcciarsi ai cani, le tecniche di addestramento e daranno una dimostrazione di come lavorano le unità cinofile in attività di ricerca.

Naturalmente, in ottemperanza alle normative Anti – Covid, tale incontro si terrà dividendo in gruppi ristretti le varie classi in modo da garantire l’adeguato distanziamento.

L'Associazione, grazie alla Società sportiva Cuoiopelli - che ha donato un pulmino - e al contributo di alcune aziende del territorio quali Corrozzeria Zocchi e Barnini - che ne hanno realizzato l’allestimento -, ha ampliato il proprio parco macchine con un Mezzo attrezzato per il trasporto delle unità cinofile.

Il programma proseguirà quindi con la benedizione, da parte di Don Federico, del nuovo mezzo alle ore 12,30 presso la sede in Via Ciabattini. Al termine della cerimonia, sarà allestito un piccolo rinfresco presso il bar “Giannini”.

Il pomeriggio sarà invece interamente dedicato alla formazione dei volontari dell’Associazione. A partire dalle ore 14.30 presso il magazzino della Protezione Civile posto in Piazza Padre Pio nei locali della Ex Conceria Arno i volontari si cimenteranno in simulazioni ed esercitazioni sia di protezione civile che di carattere sanitario.

I volontari di protezione civile allestiranno generatori, punti luce e metteranno in funzione di pompe ed idrovore. I volontari sanitari simuleranno, in collaborazione alle squadre dell’unità cinofila ricerca di dispersi con relativo soccorso e recupero.

Infine, l’Associazione intende ringraziare tutti i volontari e dipendenti che si sono impegnati nella programmazione di questa intensa giornata, tutte le aziende che hanno contributo alla realizzazione del nuovo mezzo, nonché il Dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Santa Croce sull’Arno, Alessandro Imperatrice, per la collaborazione e la disponibilità fornita. Il dirigente ha accolto con entusiasmo la proposta offerta dalla Misericordia, in quanto considera di fondamentale importanza la collaborazione con le associazioni presenti sul territorio per arricchire l’offerta formativa destinata agli alunni.

Fonte: Misericordia di Santa Croce sull’Arno - Ufficio Stampa