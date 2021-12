Mostra-mercato di Natale a Castelfiorentino, la organizzano i ragazzi dei Centri Diurni

Durante il periodo del Covid, quando era possibile, hanno lavorato in veste di artigiani per tagliare, dipingere e assemblare oggetti e decorazioni natalizie, con estro, fantasia e una pazienza infinita. Adesso, sono entusiasti di presentare alla cittadinanza i loro piccoli capolavori. E’ tutto pronto per l’inaugurazione della mostra-mercato di Natale allestita dall’Associazione “Senza Barriere onlus”, che si svolgerà sabato 18 dicembre 2021, alle ore 10.30, nel centro storico di Castelfiorentino, all’interno dello Spazio eventi di Corso Matteotti 19. Oltre ai genitori e ai familiari di “Senza Barriere”, all’inaugurazione interverrà anche l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandro Tafi.

Dai manufatti artigianali in legno ai mosaici, dalle decorazioni agli oggetti realizzati con la string art (mediante la quale si possono costruire un’infinità di rappresentazioni con l’intreccio di fili colorati) saranno esposti decine di “pezzi” e decorazioni natalizie assolutamente uniche, realizzate dai ragazzi di “Villa Balli” e de “La Ginestra”, che i visitatori potranno acquistare per confezionare un regalo originale, con la consapevolezza che un simile gesto renderà felici non solo i destinatari, ma anche coloro che l’hanno realizzato con le loro mani.

“La mostra mercato Il Nostro Natale – osserva Lucia Succi, presidente dell’Associazione “Senza Barriere onlus” - presenta tanti oggetti realizzati in maniera artigianale dai ragazzi che frequentano i centri di Villa Balli e de La Ginestra, ovviamente coadiuvati dagli operatori, che hanno condiviso idee e realizzazione di queste decorazioni. Un’ottima idea per un piccolo pensiero natalizio nei confronti delle persone a noi care. Donare è sempre una bellissima cosa, e in questo caso possiamo premiare anche l’impegno di questi ragazzi, che hanno veramente dato il meglio di sé”.

“Per noi di “Senza Barriere”, associazione formata da genitori e familiari di questi ragazzi, è una grande gioia poter vedere che – insieme – possiamo fare qualcosa di molto bello, da tutti i punti di vista”.

“Siamo felici – osserva l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandro Tafi – di poter presentare alla cittadinanza questa mostra-mercato, che ci offre la possibilità di vivere in modo più autentico lo spirito del Natale. Ringrazio gli operatori de La Ginestra e di Villa Balli per il loro prezioso contributo, l’associazione Senza Barriere e naturalmente tutti i ragazzi che hanno contribuito con il loro impegno alla realizzazione di questa bella iniziativa”.

La Mostra-mercato di Natale rimarrà aperta fino al 31 dicembre (chiuso il 25 e il 26) con il seguente orario di apertura: tutti i giorni ore10.00-12.30 e 16.30-19.30.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa