Panettone Sospeso, Fondazione Ant lancia la campagna solidale di Natale

Dopo il successo dell’iniziativa Uovo Sospeso realizzata nel periodo Pasquale, Fondazione ANT ripropone il progetto che si ispira al famoso caffè sospeso napoletano ma lo declina in versione natalizia dando la possibilità a tante persone (aziende e privati) di raddoppiare la solidarietà. Con un’offerta minima di 16 euro è infatti possibile donare un panettone da 750 gr. a persone bisognose del territorio e contemporaneamente contribuire a sostenere l’assistenza medico-specialistica ANT ai malati di tumore. A Firenze il progetto ha infatti ha coinvolto una delle più importanti realtà benefiche locali come il Banco Alimentare, che da anni promuove politiche a favore della lotta allo spreco alimentare e a sostegno della povertà ed esclusione sociale, redistribuendo il cibo ai più bisognosi.

Grande soddisfazione è stata espressa da Simone Martini, delegato fiorentino di Fondazione ANT: "Voglio ringraziare personalmente tutte le associazioni fiorentine e toscane che collaboreranno con ANT a questo importante progetto, avere al nostro fianco a Firenze un' istituzione importante come il Banco Alimentare ci riempie di orgoglio e siamo lieti di essere riusciti a creare questa importante sinergia che ci permetterà di donare un po’ di felicità a tante persone. Ringrazio naturalmente anche tutte le persone che sceglieranno di donare i panettoni di ANT ai più bisognosi. Credo fermamente che in questo periodo di Covid, che ha seriamente messo in pericolo il lavoro di tante realtà del Terzo Settore, la collaborazione tra diverse realtà del non profit sia non solo auspicabile ma anche assolutamente necessaria".

Sarà possibile ordinare il Panettone Sospeso chiamando la sede di Fondazione ANT a Firenze ai numeri 055 5000210 o 348 3102847, scrivendo a ordini.toscana@ant.it oppure consultando il sito ANT.IT/TOSCANA alla pagina dedicata al Natale. Tutti i fondi raccolti andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT.

La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 5 psicologhe.

Fonte: Fondazione Ant