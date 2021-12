Picchia tabaccaio per un pacchetto di sigarette a scrocco, arrestato all'Elba

Rapina shock in una nota tabaccheria del centro storico di Portoferraio, all'isola d'Elba. È accaduto l’altra sera, quando un uomo è entrato nel locale e ha preteso un pacchetto di sigarette nonostante non avesse i soldi per comprarlo. Al no del tabaccaio, con il quale aveva anche un pregresso debito, il soggetto ha scavalcato il bancone e ha picchiato selvaggiamente con calci e pugni il negoziante.

Pur ferita gravemente, la vittima è però riuscita a chiedere aiuto nonostante l’aggressore per guadagnarsi la fuga si fosse impadronito anche del suo telefono cellulare, nascosto poi in un vicolo della zona. I carabinieri intervenuti in pochi minuti hanno rintracciato l’autore: F. L. 27 enne di origini laziali, da qualche mese domiciliato all’Elba, già conosciuto alle Forze dell’Ordine mentre, come se niente fosse accaduto, si trovava serenamente in un bar della zona.

I militari hanno subito immobilizzato l’uomo che non ha opposto resistenza e che aveva ancora in tasca il pacchetto di sigarette rubato e lo hanno arrestato per rapina e lesioni personali ai danni del commerciante, che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per la frattura del setto nasale. Il telefono cellulare ritrovato dagli investigatori è stato restituito al legittimo proprietario.

Il fermato è stato quindi trasferito in carcere, dove permarrà in attesa del processo a seguito della convalida dell’arresto e le determinazioni dell’Autorità Giudiziaria competente.