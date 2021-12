Raccolta alimentare del Club 41 di Empoli: 3 tonnellate consegnati a Croce Rossa e Emporio Solidale

Ottimo il risultato raggiunto con la raccolta alimentare promossa dal Club 41 di Empoli sabato 11 dicembre presso il supermercato Marzi e Fulignati di Sovigliana. Un totale di oltre 3 tonnellate di alimenti sono stati generosamente donati e confezionati in scatole, per oggi essere consegnati alla Croce Rossa di Empoli e all’Emporio Solidale di Empoli.

Club 41 ringrazia i soci che hanno contribuito allo straordinario successo e la generosità dei cittadini.

Il presidente Andrea Vincelle ha dichiarato: “pur in un momento difficile e con altre meritevoli iniziative in corso, il nostro Club, grazie all’attivismo dei soci, ha contribuito a rendere le prossime feste meno difficoltose per chi ha bisogno come è nel nostro spirito. Buon Natale a tutti i soci, a chi ha donato e, soprattutto, a chi riceverà quello che abbiamo raccolto”

Nelle fotografie i momenti della raccolta con i soci Giubbolini, Zani, Manzi, Vincelle e della consegna alla Croce Rossa di Empoli e all’Emporio Solidale di Empoli. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti per la bellissima giornata di ieri.

https://www.club41italia.it/it/club/empoli-42

Fonte: Club 41 Empoli