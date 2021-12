Sciopero 16 dicembre, i servizi garantiti a Montelupo

L'Amministrazione Comunale informa che CGIL - UIL hanno indetto uno sciopero per tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di giovedì 16 dicembre 2021.

Per questa ragione saranno garantiti solamente i servizi essenziali.

- Stato civile: limitatamente ad accoglimento della registrazione di nascite e decessi (dalle ore 8.30 alle ore 13.00; numero per la reperibilità 334 1531242 );

- Servizi cimiteriali;

- Protezione Civile;

- Lavori Pubblici solo per interventi di manutenzione urgenti;

- Museo della ceramica, si garantisce l’apertura del museo, dalle ore 10.00 alle 14.00 e

in caso di mancata adesione allo sciopero, l’apertura sarà prolungata fino all’orario di chiusura alle 19.00;

- Biblioteca e archivio storico, sono garantiti tutti i servizi dalle ore 10.00 alle 14.00 e in caso di mancata adesione allo sciopero, l’apertura sarà prolungata fino all’orario di chiusura alle 19.00;

- Per quanto riguarda i servizi scolastici sarà garantito il del trasporto con gli scuolabus, mentre non sarà garantito il servizio mensa;

- Il nido comunale sarà garantito senza servizio mensa.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino