Si riapre ai visitatori la Via dei Presepi di Cerreto, tante iniziative nel weekend

Sta incontrando apprezzamento la X Via dei Presepi di Cerreto Guidi che oltre a dare la possibilità di ammirare i circa 50 presepi allestiti nel centro storico, propone numerose iniziative collaterali.

Proseguono Venerdì 17 dicembre alle ore 18,30 presso la Caffetteria “Il Cerro”, nel complesso del Centro Culturale Saccenti, gli appuntamenti con “Aperitivo d’autore-Letture in musica”, a cura di Le Foyer, con Monia B. Balsamello, voce narrante e Francesca Bianconi, violino e fantasie sonore. Per tutti la possibilità di godersi un aperitivo originale e diverso dal solito, da vivere in mezzo alla magia dei libri.

Un classico della letteratura per bambini e ragazzi del grande Gianni Rodari “Favole al telefono”, sarà il filo conduttore del prossimo appuntamento del fortunato ciclo “Fiabe sonore”, in programma Sabato 18 dicembre alle ore 16,30 nei locali della Biblioteca “Emma Perodi” a cura di Le Foyer. Le “Fiabe sonore” destinate ai più piccoli stanno suscitando grande interesse e saranno proposte fino al mese di febbraio, andando anche oltre le date della Via dei Presepi.

La X Via dei Presepi non interessa il solo centro storico di Cerreto Guidi come dimostra l’organizzazione del “Mercatino di Natale” nella frazione di Stabbia. Sabato 18 e Domenica 19 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 20,00 è in programma su iniziativa del Circolo XXIII Agosto, un mercatino al coperto e all’aperto dell’artigianato tradizionale e natalizio, del riuso e altro ancora. Da segnalare, in questo contesto, Domenica 18 Dicembre alle ore 15,00 l’inaugurazione delle panchine rosse dedicate al sociale, alla presenza del Sindaco Simona Rossetti.

Nel ricco fine settimana della X Via dei Presepi di Cerreto Guidi, meritano infine di essere ricordati Sabato 18 Dicembre alle ore 16,00 il “Corteo del gruppo Musici e Sbandieratori della Contrada di Santa Maria al Pozzolo” nel centro storico e i “Saggi di Natale” Sabato 18 Dicembre alle ore 18,00 alla Palazzina dei Cacciatori, a cura di Mirco Dimitrio, dell’Associazione Muzika-MMI Toscana.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa