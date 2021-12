Spacca il finestrino di un’auto per rubare, colto sul fatto e denunciato

Aveva appena rotto il finestrino di un’auto parcheggiata alla ricerca di qualcosa da rubare ma è stato colto sul fatto dalla Polizia Municipale. Si tratta di un 23enne fiorentino bloccato nel tardo pomeriggio di ieri in piazza della Calza dagli agenti del Reparto Antidegrado.

Nell’ultimo periodo al Reparto Anticrimine della Polizia Municipale erano arrivate segnalazioni di ripetuti danneggiamenti di auto in città, soprattutto nelle vicinanze del centro storico. La tecnica utilizzata era sempre la stessa: mandare in frantumi finestrini di vetture auto parcheggiate in zone appartate alla ricerca di soldi o di oggetti da rivendere. Gli agenti, a seguito delle segnalazioni, hanno avviato una indagine visionando diversi filmati delle telecamere riuscendo così a individuare l’autore del reato. Poi sono scattati gli appostamenti con agenti in borghese proprio per cogliere sul fatto l’autore dei danneggiamenti. E ieri pomeriggio è scattato l’intervento. Il giovane, incensurato, non ha saputo giustificare i motivi del gesto. È stato identificato e denunciato per furto aggravato.

Nei giorni scorsi il Reparto Antidegrado aveva già denunciato altre due persone per lo stesso motivo e sempre risalendo alla loro identità attraverso sia le immagini riprese dalle telecamere sia appostamenti nelle zone più a rischio, nello specifico nella zona di piazza della Calza-viale Petrarca.

"Grazie al lavoro di indagine della Polizia Municipale, alla presenza degli agenti sul territorio e all'aiuto fondamentale delle telecamere di sicurezza è stato possibile individuare i responsabili di questi atti vandalici e furti alle auto in sosta nelle nostre strade" ha detto l'assessora alla sicurezza Benedetta Albanese, che ha aggiunto: "Ringrazio la Polizia Municipale per il lavoro svolto. Continuiamo nella politica di presidio del territorio, con controlli capillari e potenziamento del sistema di sorveglianza. Lavoriamo sia per la prevenzione che per la repressione di ogni forma di illegalità per la sicurezza della nostra città”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa