Sport e inclusione, Dream Volley di Pisa premiata in Consiglio regionale

E’ la squadra più forte d’Italia e una delle più forti del mondo. Per questo, e per l’esempio di inclusione che rappresenta, sarà premiata in Consiglio regionale. Stiamo parlando della squadra femminile di sitting volley della Dream Volley di Pisa. La cerimonia di premiazione si terrà domani alle 14.30 nell’auditorium Giovanni Spadolini di Palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze. Interverrà il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

La sitting Volley, la pallavolo da seduti, è una disciplina paralimpica gestita dall’Area squadre nazionali della Federazione italiana pallavolo. La particolarità di questo sport consiste nel fatto che disabili e normodotati giocano insieme, semplicemente tutti seduti a terra, su un campo più piccolo e con la rete più bassa, senza l’utilizzo di alcun ausilio.

La squadra pisana è campione d’Italia 2020/2021 e si è confermata al primo posto per il quarto campionato consecutivo. Ulteriore conferma è arrivata con la vittoria della Coppa Italia femminile nello scorso novembre. Oltre a tutti questi risultati a livello italiano ben cinque ragazze del Dream Volley fanno parte della nazionale italiana, che in soli quattro anni è passata da un settimo posto agli Europei del 2017 al 6° posto alle Paralimpiadi di Tokyo, conquistando anche un 4° posto ai campionati Mondiali 2018 e 2 argenti ai campionati Europei del 2019 e 2021, questi ultimi giocati lo scorso ottobre in Turchia.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa