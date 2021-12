Tassisti fiorentini con mutuo soccorso donano un defibrillatore nel Quartiere 5

Un defibrillatore donato alla città, per festeggiare i 50 anni dalla fondazione. E' il gesto della Società di Mutuo Soccorso tra i Tassisti Fiorentini. Il defibrillatore è stato installato stamani sui muri esterni della sede della Socota Radio Taxi Firenze 4242 in via Valdinievole, ed è disposizione di tutto il quartiere; ne è stata comunicata l'esatta ubicazione anche al servizio del 118. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della SMS Tassisti Fiorentini, Francesco Fedi; il presidente della Socota, Simone Andrei e il presidente del Quartiere 5, Cristiano Balli.

"Oggi è un giorno speciale perché il 15 dicembre 1971 veniva fondata la Società di Mutuo Soccorso tra i tassisti fiorentini - ha spiegato Fedi -. Per celebrare questa ricorrenza, abbiamo pensato di fare qualcosa per i tassisti e per tutta la città, e quindi abbiamo deciso di donare un defibrillatore posizionato qui in via Valdinievole, sul muro esterno della sede della Socota, ma a disposizione di tutto il quartiere. Ringraziamo il presidente del Quartiere 5, Cristiano Balli, per essere intervenuto". Al termine della cerimonia, Balli ha consegnato una targa a Massimo Mugnaini, il socio più anziano della società di mutuo soccorso.