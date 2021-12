Territori senza linea telefonica e fibra: parte l'indagine

Ha preso il via il nuovo servizio di segnalazione georeferenziata predisposto dalla Regione in collaborazione con Anci Toscana, a disposizione dei Comuni per segnalare aree con mancanza di segnale telefonico cellulare e aree prive di collegamento in fibra ottica, per le quali si voglia chiedere intervento al Ministero dello Sviluppo economico.

A tutti i sindaci toscani è stato inviato un questionario per raccogliere informazioni sulla indisponibilità od inadeguatezza di banda larga su rete fissa (via cavo/fibra/wireless FWA) e di segnale su rete mobile/cellulare (fonia voce e dati) nei territori dei loro Comuni, per condividere tali dati con i soggetti che a livello nazionale, Mise ed Infratel, si occupano di pianificare i prossimi interventi di copertura delle aree a fallimento di mercato.

I Comuni dovranno rispondere all’indagine on-line, coordinata dalla Direzione Sistemi Informativi e Innovazione della Regione e supportata nei territori da Anci Toscana, entro il prossimo 31 gennaio 2022.

Info: bandalarga@regione.toscana.it

Fonte: Anci Toscana