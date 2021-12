Use Gross rinvigorita dopo la vittoria di Cecina: "Crocevia del campionato"

"Era un crocevia del campionato ed abbiamo preso la direzione giusta". Lorenzo Puschi, assistente di coach Cosimo Corbinelli, è convinto che la vittoria dell'Use Computer Gross a Cecina possa rappresentare qualcosa di più importante di due punti che sono comunque serviti a spezzare una serie negativa.

"Abbiamo pescato un bel jolly - spiega - vincendo una partita con merito e con le armi che dobbiamo sempre mettere in campo. Abbiamo morso la partita, nel senso che ci abbiamo messo la giusta grinta ed aggressività, doti che dobbiamo sempre avere e che questa squadra ha dimostrato di possedere.

A San Miniato, ad esempio, era accaduto il contrario ed alla fine non siamo riusciti a portarla a casa mentre a Cecina i ragazzi sono stati molto bravi sia in questo che poi nella gestione di tutti e 40 i minuti. Per questo penso che sia una vittoria molto importante che ci voleva".

C'è poi un altro aspetto che il giovane tecnico ci tiene a sottolineare. "E' l'unità di intenti che si è vista - prosegue - tutti hanno dato il loro contributo e non mi riferisco solo a chi era in campo ma a chiunque era sulla nostra panchina. Tutti sempre ad incitare come deve essere un vero gruppo, tutti ci abbiamo creduto ed alla fine i risultati si sono visti".



Allargando un po' il discorso, Puschi pone l'accento anche sul lavoro settimanale. "Questa è una squadra che anche durante la settimana ci mette sempre voglia ed intensità. L'ambiente è buono e tutti i ragazzi danno il loro massimo. Io credo che, con una squadra con le nostre caratteristiche e che presentava anche alcuni punti interrogativi ad inizio anno, questo sia la strada giusta, il modo migliore di approcciare il lavoro settimanale e poi la partita. Il gruppo fa la differenza ed anche a Cecina si è visto".

E sabato un altro ostacolo durissimo, al Pala Sammontana arriva infatti Omegna. "E' una squadra costruita per vincere - conclude - e che quindi ha obiettivi diversi rispetto ai nostri. Però giochiamo in casa e sappiamo che questa può essere un'importante arma in più da sfruttare in una gara così difficile. Noi, come sempre, ci crediamo".

Fonte: Use Basket Empoli