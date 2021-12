Acquisti sicuri, pattuglie della municipale per sorvegliare lo shopping a Firenze

Si rafforzano i controlli della Polizia Municipale in vista dell’ultimo finesettimana prima di Natale e del 24 dicembre. Con gli agenti che saranno affiancati anche dai volontari della Protezione Civile. Sulla base dell’ordinanza “Acquisti sicuri” firmata dal sindaco Dario Nardella lo scorso 3 dicembre, è infatti in vigore l’obbligo di mascherina all'aperto in alcune aree della città considerate più a rischio assembramenti per lo shopping di Natale. A questi si aggiungono i sensi unici pedonali in via Calzaiuoli e via Calimala nei 3 giorni da ‘bollino rosso’ dello shopping natalizio e la pedonalizzazione di via Gioberti nella domenica prima di Natale e nella vigilia.

Ecco i divieti previsti dall’ordinanza.

Obbligo di mascherina anche all’aperto: in vigore nei giorni 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 dicembre dalle 10 alle 22 nelle seguenti aree di circolazione:

- Nel “quadrilatero romano” delimitato dal perimetro formato da piazza Duomo - piazza S. Giovanni - via de Pecori - via dell’Agli- piazza Antinori -via Tornabuoni-piazza S. Trinità - L.no Acciaioli - via Por S. Maria - Ponte Vecchio - via Vacchereccia - piazza della Signoria - via de Gondi - via del Proconsolo

- Piazzale degli Uffizi

- Via dei Neri

- Piazza San Lorenzo e via Borgo San Lorenzo;

- Piazza Santa Croce

- Via Gioberti

- Borgo La Croce, via Pietrapiana

- piazzale Oriana Fallaci con accesso da viale Strozzi e p.le Caduti dell’Egeo (il Giardino della Fortezza)

- Centro commerciale San Donato.

In ogni caso è disposto l’obbligo anche all’aperto di indossare le mascherine in occorrenza di ogni evento o manifestazione organizzati in occasione delle festività natalizie, che attirino un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale configurandosi assembramenti od affollamenti, quali, ad esempio, mercati, mercatini natalizi, fiere e fierucole di vario genere, esposizioni, flashmob e qualsiasi altro evento all’aperto, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

Transito pedonale a senso unico: in vigore nei giorni 18, 19 e 24 dicembre dalle 14 alle 20 in

- via dei Calzaiuoli (tratto fra via de’ Tosinghi e Porta Rossa) con transito dei pedoni con accesso lato piazza Duomo e uscita lato piazza della Signoria.

- via Calimala (tratto porta Rossa-piazza della Repubblica) con transito dei pedoni con accesso da Porta Rossa e uscita lato piazza della Repubblica.

Previsto l’accesso e il deflusso da punti obbligati, delimitati da transennature presidiate dalla Polizia Municipale con l’ausilio di personale volontario della Protezione Civile. Per i controlli il comando ha predisposto un servizio potenziato con pattuglie presenti nei punti di ingresso e uscita e personale all’interno mentre i volontari saranno agli accessi trasversali per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.

Aree pedonale in via Gioberti: in vigore nei giorni del 19 e 24 dicembre dalle 10 alle 20

Le violazioni di quanto disposto dall’ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1.000.

"Viviamo il nostro centro storico e i luoghi di maggiore afflusso di persone in sicurezza - ha detto l’assessora Benedetta Albanese - e manteniamo sempre il distanziamento, indossando le mascherine protettive. Purtroppo il virus non è sconfitto, e i comportamenti individuali sono fondamentali per evitare il contagio. Noi cerchiamo di favorire la vivibilità delle strade più frequentate con i sensi unici pedonali per ridurre la possibilità di creare assembramenti. Ringrazio la polizia municipale e la protezione civile per l’impegno a garantire la sicurezza dei fiorentini"

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa