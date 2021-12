Un 39enne di origine romena è stato arrestato ieri dalla polizia dopo aver aggredito a calci due militari dell'Esercito che effettuavano servizi di controllo nella stazione di Santa Maria Novella a Firenze, per poi colpire altri cinque agenti della polfer intervenuti per immobilizzarlo. I militari e gli agenti che lo hanno fermato, rimasti tutti feriti, sono stati medicati al pronto soccorso per lievi contusioni.