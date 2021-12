Babbo Natale arriva in bicicletta a Castelfiorentino

Di primo mattino faranno il consueto giro in bici per distribuire panettoni e dolciumi vari agli anziani delle Case di Riposo, ai ragazzi del centro “La Ginestra” e di “Villa Balli”. E dalle 11.00 faranno la sua prima comparsa in centro, per una iniziativa benefica finalizzata all’adesione del Big Bench Community Project, la realizzazione della prima “Panchina Gigante” nell’Empolese Valdelsa, con l’obiettivo di posizionarla in un luogo panoramico della Via Francigena.

Sono i “Babbi Natale” in bici del gruppo “La Rotonda”, che da diversi anni, ormai, spopolano con l’approssimarsi delle feste natalizie, e che Domenica 19 dicembre animeranno le vie e piazze del centro storico di Castelfiorentino con la loro presenza, distribuendo paella, vin brulé e caldarroste, e trainando una slitta dove potranno salire tutti i bambini.

Ideata da Chris Bangle per sostenere il turismo e le attività artigianali locali, la “Panchina Gigante” è ormai diventata un simbolo per turisti e visitatori (ce ne sono 185 in tutto il mondo, la maggior parte in Italia) e da qui è scaturito il proposito di realizzarla anche nelle colline di Castelfiorentino. Come le altre, la panchina sarà geolocalizzata, e dunque un elemento di attrattiva per gli escursionisti che ogni anno percorrono la Via Francigena

“Ho proposto questo progetto ai miei amici ciclisti de La Rotonda – spiega Roberto Fioravanti – e l’hanno accolta con entusiasmo. La panchina gigante nasce dall’idea di ammirare il paesaggio con spirito fanciullesco, con gli occhi di un bambino, ed è per questo che l’installazione ne rispetta le proporzioni. Domenica inizieremo pertanto la raccolta fondi, con la vendita di paella e caldarroste, per realizzare questa panchina, che posizioneremo lungo la Via Francigena, nel territorio collinare di Castelfiorentino.”

A partire dalle 11.00, il gruppo de La Rotonda si ritroverà pertanto in via Bovio (angolo via Volontari del Sangue) per la distribuzione di Paella da asporto a 5 euro, con possibilità di consumarla direttamente sul posto all’ora di pranzo (su sedie e tavoli all’aperto). Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, il gazebo si sposterà in via Garibaldi, per la distribuzione di caldarroste, vin brulé e zucchero filato.

A seguire, i “Babbi Natale” ciclisti traineranno una slitta dove potranno salire tutti i bambini: un’occasione per distribuire caramelle e dolciumi.

“Ogni anno – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – i Babbi Natale della Rotonda ci sorprendono con il loro entusiasmo e la loro voglia di portare tanta allegria agli anziani e ai ragazzi dei centri, percorrendo infine le vie del centro storico cittadino, e in occasione di queste feste natalizie hanno avuto la bella idea di aderire a un progetto che punta a qualificare e valorizzare il tracciato collinare della nostra Via Francigena, attraverso un simbolo che è anche un modo di guardare il paesaggio con occhi diversi. Ci auguriamo pertanto che la loro raccolta fondi incontrerà nella popolazione l’adesione che meritano”.

L’iniziativa de “La Rotonda” – che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino - è inserita nel programma “Magie di Natale 2021”, promosso dall’associazione del CCN Tre Piazze e da Confesercenti.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa