Biblioteca Fucini, le iniziative di Natale a Empoli

Si accendono ufficialmente luci e lucine di Natale alla Biblioteca comunale “Renato Fucini”. Un ricco calendario di iniziatica a tema natalizio che terranno compagnia a grandi e piccini per tutto il periodo, aspettando la festa più magica dell’anno.

Oggi, giovedì 16 dicembre, in Sezione Ragazzi super ‘Officina di Babbo Natale’. Babbo Natale avrà bisogno di un aiuto speciale: rendere ancora più magica l'atmosfera natalizia e per realizzare sorprendenti biglietti in grado di stupire anche i "Grinch" più accaniti. Un laboratorio dove bambine e bambini dai 4 agli 8 anni realizzano tanti biglietti stupendi per accompagnare idee regalo già pensato.

Campanelli e campanellini suonate per l’evento speciale tutto natalizio in programma sabato 18 dicembre 2021, alle 17, nella suggestiva Torre del Racconto, con “Autori a Merenda” che vedrà la presenza della scrittrice Luisa Carretti.

Un divertente pomeriggio in compagnia dell’autrice del racconto ‘Al telefono con Babbo Natale’, uno dei 24 raccolti nel libro intitolato “È Natale anche se...”: storie da leggere con gli occhi o con le orecchie, per sorridere, sognare e scoprire che il Natale è più bello se...

Un libro-calendario dell'Avvento per arrivare a Natale, sera dopo sera, condividendo la magia della lettura. Dallo sciopero delle renne, alle indagini tra i personaggi del presepe, all'elfo che non ne poteva più di sfornare dolcetti, al piccolo alieno Xilù sceso sulla terra a caccia di regali.

La straordinaria fantasia di 24 autori per ragazzi, regala ai lettori bellissime storie che raccontano il Natale in modo insolito e divertente.

Tornando alla Sezione Ragazzi sono state allestite tre vetrine dedicate al clima natalizio, con proposte di film e libri che aiuteranno a trovare il giusto stato d’animo per affrontare le prossime festività. Inoltre, è stato preparato un angolo tutto rosso e oro nella Sala delle attività collettive, con uno scaffale dedicato ai libri natalizi e le proposte del nostro Calendario dell’Avvento: 8 libri (ma anche cd, dvd e giochi), uno al giorno, per accompagnare tutta la famiglia alle soglie del 25 dicembre.

In Sezione adulti, invece, è possibile trovare la vetrina dell’oggettistica di Natale realizzata dalle nostre amiche del gruppo ‘Sferruzza, Sferruzza’: manufatti originali e piccoli addobbi per abbellire le vostre case o da regalare ai vostri amici.

Programma delle altre iniziative fino alle vacanze di Natale:

Venerdì 17 dicembre, alle 17.15, è la volta del BIBLIOCINEMA! Se volete trascorrere insieme ai vostri amici un ultimo pomeriggio di tranquillità in attesa del rush finale verso le vacanze, questa è un’ottima occasione. La proiezione si svolge nella Torre del Racconto. I bibliotecari, che conoscono bene i gusti dei bambini, hanno scelto per voi una storia fantastica: una delle renne di Babbo Natale sta per andare in pensione. Alle selezioni per prendere il suo posto, si presenta un insolito candidato, che sta per realizzare il proprio sogno… se non fosse che qualcuno pare proprio che voglia mettergli i bastoni tra le ruote!

A partire dai 5 anni.

Sabato 18, alle 17, come detto, il pomeriggio è con Luisa Carretti. Il suo racconto narra di un esilarante equivoco che vede coinvolta la piccola Martina e il signor Babbo Natale, che un pomeriggio riceve da parte della piccola una insolita telefonata. La bambina vorrebbe modificare la letterina che gli elfi hanno già prelevato ma starà parlando con la persona giusta?

Luisa Carretti è giornalista, autrice e formatrice: ha dedicato tutto il suo percorso professionale alla scrittura, l’amore per la cultura, l’interesse per il diverso e la curiosità per tutto e tutti. Così ha scritto di cinema, vino, design, architettura e poi ancora di benessere, salute, infanzia e maternità. Nel 2016 fonda, con Patrizia Frassanito, la casa editrice per l’infanzia Storie Cucite e comincia a scrivere i suoi primi libri illustrati per bambini dai 5 ai 10 anni. Oggi è socia di ICWA, Associazione italiana scrittori per ragazzi.

A seguire un laboratorio di Natale con tutti i bambini presenti per costruire insieme la letterina di Babbo Natale e se è stata già spedita, non importa, perché c’è sempre tempo per cambiare idea e lui adora ricevere posta dai suoi "ammiratori".

Lunedì 20 dicembre, a partire dalle 15.30, le signore della maglia vi aspettano con il gruppo ‘Sferruzza, Sferruzza’, dove il ticchettio dei ferri è accompagnato da chiacchiere e buoni consigli!

Martedì 21 dicembre, a partire dalle 17, la bibliotecaria Antonella Toso vi incontrerà nella Torre del Racconto per un ultimo coinvolgente appuntamento de L’Ora del Racconto dedicato alle letture di Natale: approfittatene per fare il pieno per le vostre vacanze. Le vetrine espositive vengono continuamente rinnovate e ci sono tanti pacchetti sorpresa da prendere in prestito “al buio” ma con soddisfazione assicurata.

Mercoledì 22 dicembre, sempre alle 17 e sempre nella Torre del Racconto, è la volta di ‘Leggere sotto i baffi… bianchi’. Il bibliotecario Gianni Paci ha preparato un’edizione speciale a tema che vi sorprenderà, con molte proposte da leggere, come sempre, con tutti i sensi.

Vi ricordiamo che per partecipare alle iniziative è necessario il possesso del Green Pass e di un documento di identità (sopra i 12 anni) e che è obbligatorio sopra i 6 anni indossare correttamente la mascherina.

Per consentire di preparare al meglio gli eventi, è preferibile la prenotazione ai seguenti contatti: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it; 0571/757873.

Fonte: Ufficio Stampa