Bus gratis fino al 31 dicembre: Pisa promuove la mobilità sostenibile durante le feste

In occasione delle festività natalizie per evitare l’eccessivo utilizzo dell’auto privata e incentivare la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico il Comune di Pisa ha varato una serie di iniziative per cittadini e visitatori.

Tra queste, l’Amministrazione in accordo con Autolinee Toscane, ha previsto la gratuità dei bus pubblici a partire da domani e fino al 31 dicembre prossimo. Ogni pomeriggio, a partire dalle 15,30 quindi sarà possibile spostarsi sui bus in maniera totalmente gratuita.

Oltre ai bus gratis vi saranno i parcheggi del centro (piazza Sant’Antonio, piazza Carrara via Buonarroti, Lungarni Simonelli, Buozzi, Mediceo, Guadalongo, Sonnino e Galilei) in cui si potrà lasciare l'auto senza pedaggio per la sosta fino a 2 ore dalle 8 del mattino alle 20,00 nelle giornate di sabato 18 dicembre, venerdì 24 dicembre, venerdì 31 dicembre e sabato 8 gennaio.

Fonte: Ufficio Stampa