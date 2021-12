Capodanno a Firenze, i contagi preoccupano: Nardella valuta se annullare gli eventi

Il sindaco Dario Nardella sta seguendo con attenzione l’andamento dei contagi da Covid e sta valutando l’opportunità di svolgere le iniziative di Capodanno in piazza come previsto.

Era già stato deciso di non fare il classico ‘concertone’ per evitare assembramenti, privilegiando nell’avviso pubblico per la ricerca degli organizzatori eventi più piccoli e diffusi nel centro e nei quartieri, pensati soprattutto per le famiglie con bambini.

La decisione di annullare o meno anche queste iniziative sarà presa nei prossimi giorni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa