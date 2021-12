Scoppia un focolaio di Covid-19 all'ospedale di Livorno

Si parla di quattordici persone contagiate da Covid-19 all'interno dell'ospedale di Livorno. Circa trenta pazienti sarebbero in quarantena, mentre sarebbero stati rinviati anche degli interventi. Il Coronavirus spaventa il presidio di via Alfieri e, come scrive Il Tirreno, si affaccia la possibilità della variante omicron.

Sono in corso degli esami per capire se i positivi di Livorno sono affetti dalla variante o meno. Per adesso sono tutti asintomatici e in buone condizioni di salute. Il focolaio sarebbe scoppiato nell'ultima settimana e l'Azienda Sanitaria sta aprendo un'indagine interna per capire come è nato.

L'ipotesi più probabile è che il sovraffollamento del pronto soccorso - a cui possono ovviamente accedere anche persone non vaccinate - possa aver portato a nuovi casi di Covid-19 all'interno della struttura. Per accedere all'ospedale adesso è obbligatorio un tampone per tutti.