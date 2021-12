Frane a Montespertoli, il Comune cerca fondi per milioni di euro

Nel corso della seduta della Giunta Comunale di mercoledì 15 dicembre l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Alessio Mugnaini ha approvato due delibere di assoluto rilievo nel quadro della strategia di contrasto al dissesto idrogeologico sul territorio comunale: un documento preliminare alla progettazione per la sistemazione della frana di via San Ripoli e un progetto definitivo-esecutivo per la messa in sicurezza del versante franoso di via delle Mimose.

In entrambi i casi si tratta di fenomeni franosi piuttosto noti, che interessano una parte dell’abitato del capoluogo e che dunque rivestono posizione prioritaria nella programmazione dell’ente.

D’altronde, il Comune di Montespertoli è uno dei territori con il più elevato numero di frane in corrispondenza degli agglomerati urbani e, pertanto, la ricerca di risorse esterne per la messa in sicurezza dei versanti è attività fortemente promossa dall’Amministrazione Comunale.

“La fragilità del nostro territorio merita grande attenzione e va gestita cercando di sfruttare tutte le occasioni per il reperimento di fondi che si presentano. Abbiamo attivo il monitoraggio dei principali dissesti e facciamo continue attività ricognitive che ora ci consentono di essere pronti per chiedere contributi economici. Nei mesi scorsi abbiamo avuto il sopralluogo dell’assessore regionale che ha potuto constatare di quanto il nostro territorio ha bisogno per essere messo in sicurezza.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Il documento preliminare alla progettazione per la messa in sicurezza del versante di via San Ripoli, da un lato, rappresenta il primo step della fase di progettazione ed è stato approvato proprio con l’obiettivo di richiedere risorse esterne per completare la fase di definizione degli elaborati tecnici. La progettazione, dal valore di circa 300.000 Euro su un’opera che - complessivamente - vale oltre 4 milioni e mezzo di Euro in termini di quadro economico, dovrà riguardare interventi multipli di messa in sicurezza di un fronte di 250 metri, che è caratterizzato da fenomeni franosi con importanti evoluzioni “a colata” e da opere di presidio esistenti di cui è necessario evitare lo scalzamento: in particolare, l’intenzione dell’Amministrazione Comunale è di progettare due paratie “tirantate" di palificata atte a stabilizzare il piede della scarpata, opere di soil nailing per il rinforzo della parete rocciosa e opere di bonifica, sistemazione idraulica, corretta regimazione delle acque e ingegneria naturalistica a valle.

Il progetto definitivo-esecutivo per la messa in sicurezza di via delle Mimose, invece, è stato approvato con l’obiettivo di reperire direttamente oltre 800.000 Euro di risorse per i lavori, che consisterebbero nel rafforzamento di un versante caratterizzato da fenomeni di dissesto con evoluzione retrogressiva e frequenti crolli delle scarpate. L’intervento di progetto prevede la realizzazione di una paratia con pali trivellati disposti su doppia fila per una profondità di 15 metri , che dovranno svilupparsi su 75 metri lineari di versante, proprio in corrispondenza dell’inizio del declivio sottostante le abitazioni di via delle Mimose.

Entrambi i documenti saranno utilizzati dall’Amministrazione Comunale per partecipare ai bandi pubblici e alle manifestazioni d’interesse previste dagli enti superiori, a cominciare da Regione Toscana. In questa fase, dunque, non è ipotizzabile una tempistica per la “messa a terra” di questi investimenti.

“Siamo intenzionati a fare tutto il necessario per mettere in sicurezza il territorio, perché si tratta di un’urgenza non più rinviabile. Procederemo a fare domanda per richiedere risorse esterne in ogni occasione utile, perché non è pensabile realizzare opere delle dimensioni necessarie ai bisogni di Montespertoli utilizzando risorse del bilancio comunale. Abbiamo dimostrato con le risorse ottenute per i dissesti franosi in via Poppiano e in via Polvereto che la struttura comunale è in grado di gestire questa partita complessa per il futuro di Montespertoli e dei suoi abitanti e con la stessa determinazione procediamo adesso con la ricerca dei fondi per via delle Mimose e via San Ripoli. Il contrasto al dissesto idrogeologico è un obiettivo prioritario” commenta il vice-sindaco Marco Pierini, che ha la delega ad Ambiente e Lavori Pubblici.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa