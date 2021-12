Dramma nel Grossetano: muore ciclista 36enne in un incidente

Tragedia nel Grossetano: un 36enne è morto dopo un incidente. L'uomo, un ciclista di origini straniere, è stato urtato da un furgone ed è caduto per circa sei metri. Era sul ponte Mussolini, sulla provinciale 154, in sella alla sua mountain bike in direzione dell'Aurelia. Il furgone lo ha urtato, l'autista si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto il 118 anche con l'elicottero Pegaso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Presente anche la polizia municipale per i rilievi.