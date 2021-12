Irene Siragusa incontra studenti e studentesse del Roncalli

Martedì 21 dicembre l’atleta olimpica Irene Siragusa incontrerà le studentesse e gli studenti del corso economico sportivo dell’IIS Roncalli di Poggibonsi. Si tratta del primo di due incontri pratici in cui Irene Siragusa farà vivere in diretta la sua grande passione e riporterà la sua esperienza. Gli incontri saranno seguiti prossimamente da una video conferenza in cui l’atleta racconterà la propria esperienza olimpica a Tokyo.

“Il nostro istituto promuove i valori positivi dello sport, indispensabili per la formazione di cittadini consapevoli – commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini- In particolare da quest’anno è attivo anche l’indirizzo con opzione sportiva è attivato sul percorso economico Amministrazione Finanza e Marketing che coniuga la formazione tecnico-economica con il valore attribuito allo sport come mezzo di educazione e di promozione dei valori dell’inclusione, dell’integrazione culturale, della solidarietà.Tutte le discipline vengono orientate, mediante la progettualità didattica, all’approfondimento delle problematiche collegate al mondo dello sport, in particolare attraverso l’economia e il diritto dello sport, management e marketing dello sport, storia dello sport, cura della salute e prevenzione delle dipendenze.”

Fonte: Ufficio Stampa