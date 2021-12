'Stories', i libri e la lettura protagonisti a La Stazione

L'Associazione La Stazione di San Miniato organizza #Stories, l'evento di Natale. Sabato 18 dicembre dalle 16 alla sede alla stazione di San Miniato Basso si parla di libri e non solo. Il Natale "è una grande Story", come dice la descrizione dell'evento, e sarà una giornata dedicata allo scambio di libri, di idee e altro ancora. Per l'ingresso è necessario avere la tessera associativa, che si può fare a La Stazione, e il Green Pass.

Protagonista lo Stand-Up Reading: "Tutt* sono invitati a portare il proprio libro preferito, sceglierne una pagina e leggerla sul nostro piccolo ma accogliente palco. A disposizione una luce soffusa, un microfono, un sottofondo musicale (che il lettore, se vuole, potrà scegliere) e – l'elemento chiave – l'ascolto del pubblico. Ogni libro una storia, ogni storia una story sul profilo Instagram de La Stazione. Diventerà così un tassello di una grande storia, la nostra grande storia di Natale 2021".

Se si parla di libri, non si può non dedicare un angolo de La Stazione allo scambio, ai consigli, alle curiosità: "Invitiamo il nostro caro pubblico di soci* a infilare nello zainetto un massimo di tre volumi e cercare di scambiarli, per ridare una seconda, una terza o una quarta vita a uno dei beni più indispensabili: la curiosità".

E poi come sempre ci sarà spazio per i vestiti de La Gare du Vintage e di Bazin, per le illustrazioni di artiste locali e per le bollicine.