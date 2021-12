L'epilogo più tragico per una no vax che ha rifiutato le cure è avvenuto all'ospedale di Livorno ieri. Il caso ha fatto scalpore perché una 59enne non vaccinata, Letizia Perna, che si è rifiutata di sottoporsi a ogni tipo di cura proposta dai medici è morta dopo 20 giorni di ricovero a Livorno. Inizialmente la donna era stata portata al pronto soccorso di Cecina il 17 novembre per poi essere trasferita al reparto Covid a Livorno e in seguito a Malattie Infettive.

Il Corriere Fiorentino ha fatto un ritratto della donna. Era residente a Rosignano Marittimo e aveva un'attività di agente immobiliare. Secondo il quotidiano, un medico ha riferito che "era una no vax continta, ha rifiutato ripetutamente le cure fino a dire di no all'intubazione. Il vaccino l'avrebbe salvata di sicuro ma comunque ha detto di no a ogni aiuto da parte nostra, fino all'ultimo".