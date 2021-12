Si avvicina la fine del 2021, un altro anno difficile per tutta la popolazione toscana e italiana. È stato l'anno delle Olimpiadi e dei vaccini, delle vittorie nello sport e della crisi economica, è stato un anno duro ma intenso, partito con un lockdown e finito con la terza dose.

In mezzo a mille notizie c'è chi si è contraddistinto con i suoi successi, i suoi gesti, le sue vittorie, le sue idee. Sono dieci a contendersi il titolo di Personaggio dell'anno 2021, tra uomini e donne, che più si sono messi in mostra in questi dodici mesi, se sei sposta lo sguardo sulla Toscana.

Da oggi fino alla prossima settimana potrete esprimere la vostra preferenza tra i 10 nomi scelti dalla redazione (composta da Elia Billero, Margherita Cecchin, Giovanni Gaeta, Gianmarco Lotti e Giovanni Mennillo). Si va dalla medicina alla cucina, dall'attivismo allo sport: dieci persone che hanno fatto parlare di sé, e ci perdonerete se abbiamo preso in maggiore considerazione l'Empolese Valdelsa, la Zona del Cuoio e le zone 'vicine' alla sede di gonews.it.

Volete sapere chi sono queste dieci persone? Non rimane altro che scorrere l'articolo qui sotto. Candidati e candidate sono in ordine alfabetico.

Potrete votare per una settimana per il Personaggio dell'anno 2021, dal 16 al 23 dicembre

Chiara Azzari

Immunologa dell'ospedale Meyer di Firenze, Chiara Azzari è candidata per i risultati conseguiti dal team del suo laboratorio. Il Meyer ha infatti messo a punto un tampone molecolare unico per rilevare contemporaneamente e rapidamente la presenza del Coronavirus e dell’Rsv, il virus respiratorio sinciziale responsabile dell’epidemia di bronchioliti che sta colpendo tanti piccolissimi e che ha messo a dura prova la capacità di accoglienza di molti ospedali.

Azzari e la sua squadra sono uno dei fiori all'occhiello della sanità toscana, specie in un periodo in cui gli ospedali sono stati messi a dura prova. Sempre all'immunologia del Meyer si deve 'Uffa', il kit dell'autotampone nasale ideato qualche mese fa. Se si può scorgere una luce in fondo al tunnel del Coronavirus, è anche grazie a persone come Chiara Azzari.

Antonio Buscè

Allenatore dell'Empoli Primavera e empolese d'adozione, Antonio Buscè è candidato per lo strepitoso successo ottenuto in estate: gli azzurrini si sono laureati campioni d'Italia per la seconda volta nella loro storia, battendo in finale l'Atalanta dopo aver eliminato Juventus e Inter nella poule scudetto. Buscè, già campione d'Italia con le giovanili azzurre, ha portato sul tetto più alto la Primavera della società della famiglia Corsi. Dopo esser stato una bandiera da giocatore, da allenatore sta ottenendo grandi risultati.

Ha lanciato giocatori importanti come Asllani, Fazzini, Baldanzi, Ekong e molti altri ancora. Ha portato l'Empoli a giocare di nuovo in Europa, perché in Youth League ha già incantato eliminando Domzale e Stella Rossa. È uno che ha l'Empoli nel sangue e da luglio anche il tricolore sul petto.

Ilaria Cinelli

Ingegnera specializzata in progettazione di missili spaziali, Ilaria Cinelli è candidata per gli importanti risultati conseguiti nell'arco della sua giovanissima carriera. Viene da Montelupo Fiorentino ma per lei il cielo non è un limite, parafrasando una celebre citazione. È una brillante ricercatrice, esperta di ingegneria biomedica e vanta importanti dottorati di ricerca a livello internazionale. È anche membro esperto dell'Aerospace Medical Association per medicina spaziale, e dell'Aerospace Human Factors Association per fattori umani in aerospazio.

Se Montelupo può vantare di conoscere un pezzettino di Marte, è grazie a Cinelli: è stata scelta per ben otto volte come Comandante di missioni spaziale simulata presso il Mars Desert Research Station, nel deserto dello Utah, a capo di un team internazionale che per qualche settimane ha sperimentato le condizioni di vita e lavoro esattamente come se si trovassero sulla superficie di Marte.

Riccardo Ginepri

Titolare della palestra Empoli Kombat Club, è candidato per i risultati complessivi degli atleti che si allenano in 'casa Ginepri'. Per Riccardo Ginepri e la palestra di via Pirandello è stato un 2021 incredibile, dopo le difficoltà patite dagli stop per la pandemia. A luglio la Kombat Club è salita sul tetto d'Italia, mentre in autunno sono arrivati ben quattro titoli mondiali. Abdrahim Driuoich e Andrea Benvenuti nel pugilato e Lorenzo Salvaggio ed Houssame Bouhafa nel Kick-boxing hanno vinto l'oro mondiale.

I risultati sono arrivati ai World Championship XFC dilettanti di Roma e la palestra empolese è stata tra le migliori al mondo. La candidatura di Ginepri è sia un riconoscimento al valore dei suoi atleti sia un segnale per la ripartenza anche delle attività sportive che occupano meno spazio nelle prime pagine dei media. I risultati sportivi poi sono una gioia per gli occhi.

Lavoratori e lavoratrici della Gkn

L'unica candidatura 'di gruppo' ci fa andare con la mente a quanto successo in estate. Dal Regno Unito, all'alba dello sblocco dei licenziamenti, partono le mail per 422 tra lavoratori e lavoratrici della Gkn di Campi Bisenzio. A tutti e tutte viene imposto il licenziamento. Da un giorno all'altro, 422 persone - 422 famiglie - si ritrovano senza futuro. Per Campi, per la Toscana e per tutta Italia è uno shock incredibile, un pugno in pieno volto.

Però lavoratori e lavoratrici non si sono mai arresi. Hanno lottato per difendere il proprio posto di lavoro, hanno manifestato e protestato, sempre in modo pacifico anche se la questione sul tavolo era di vitale importanza. Questa candidatura, nel nostro piccolo, è per rendere loro merito nel momento più difficile del loro percorso. È anche un segnale di speranza per un indomani migliore.

Tommaso Mazzanti

Da un locale dietro Palazzo Vecchio alla Grande Mela, Tommaso Mazzanti è candidato per la crescita del suo marchio, 'All'Antico Vinaio'. In particolar modo ha fatto scalpore e notizia nel 2021 l'espansione oltre oceano: Mazzanti aprirà un locale anche a New York, negli Stati Uniti. Si tratta di un grande risultato per il giovane imprenditore fiorentino, che ha ereditato il locale dalla famiglia e lo ha fatto conoscere in tutto il mondo, è proprio il caso di dirlo.

Aprirà a New York ma intanto è già a Milano e Roma, oltre al punto vendita di Campi Bisenzio e ai vari locali di via de' Neri a Firenze. Il suo 'Bada come la fuma' è diventato un grido di battaglia che lo ha reso popolarissimo sui social: All'Antico Vinaio Firenze è uno dei profili Instagram più seguiti d'Italia.

Stefano Pinciaroli

Cuoco e imprenditore a Cerreto Guidi, Stefano Pinciaroli è candidato per i risultati ottenuti dal suo PS. Il suo ristorante si è trasferito nel 2021 dal centro di Cerreto Guidi a Villa Petriolo e la Guida Michelin lo ha premiato. Si è preso, infatti, la Stella Green della nota guida gastronomica italiana e ha messo PS sulla mappa dei ristoranti 'stellati' della Toscana: anche se non è una stella Michelin come quelle, per esempio, dell'Enoteca Pinchiorri, Pinciaroli è l'unico a avere questo riconoscimento tra Empolese Valdelsa e Zona del Cuoio.

Il premio arriva in merito alla sostenibilità e l'attività di Pinciaroli è una tra le prime 15 in Italia assegnate da quest'anno: tutto a chilometro zero, tutto prodotto in casa. La Stella Green è al suo secondo anno di vita e Pinciaroli è stato uno dei pochi nella nostra regione a potersene fregiare.

Ambra Sabatini

Atleta ventenne dell'Argentario, Ambra Sabatini è una delle donne più veloci del mondo: la candidatura è doverosa dopo l'oro olimpico mozzafiato ottenuto in estate a Tokyo. Alle paralimpiadi la classe 2002 di Porto Ercole ha preso l'oro sui cento metri piani categoria T63, mentre le connazionali Caironi e Contrafatto si sono messe al collo argento e bronzo. Non solo, Sabatini ha centrato il suo record personale e il record del mondo: quei 14''11 sono impressi nella storia.

Sabatini nasce come mezzofondista, nel 2019 un brutto incidente stradale le causa l'amputazione della gamba sinistra. La giovane toscana non si è persa d'animo, ha continuato a gareggiare con una protesi e ha trionfato su tutto e tutti. Se la parola del 2021 è 'resilienza', Ambra Sabatini ne è l'esempio più fulgido in Toscana.

Laura Sparavigna

Laura Sparavigna

Consigliera comunale fiorentina e presidentessa della Commissione Istruzione Formazione Lavoro, Laura Sparavigna è candidata per l'importante influenza dell'iniziativa Tampon Tax Tour. Grazie al lavoro della giovane fiorentina, Firenze è diventata il primo capoluogo di Regione in Italia ad aver eliminato la tassa sugli assorbenti. Ricordiamo che la suddetta tassa era al 22% e anche l'impulso della campagna di Sparavigna ha fatto sì che il Governo arrivasse a ridurla al 10%.

L'iniziativa di Sparavigna non è di certo nata e finita nel 2021: partita nel 2019, si è ampliata in tutta la Toscana ed è arrivata fino a Roma. Al grido di 'Il ciclo non è un lusso', ha portato l'attenzione sulle alte aliquote degli assorbenti femminili e ha vinto la sua sfida.

Carlotta Vagnoli

Attivista fiorentina, Carlotta Vagnoli è candidata per il suo apporto nel contrasto alla violenza di genere. Mai come quest'anno e mai come durante e dopo il lockdown, i casi di violenza sulle donne sono aumentati e diventati più bestiali. Vagnoli ha spostato l'attenzione su questi casi e anche su quanto sia diffusa e, spesso, sottovalutata la violenza di genere in Italia. Lo ha fatto con il suo seguitissimo profilo Instagram e con un libro di successo, 'Maledetta Sfortuna', edito da Fabbri Editori.

Ciò che sta al centro del lavoro di Vagnoli è un concetto semplice: la violenza non è solo quella fisica, è anche verbale o psicologica. Anche grazie a lei si parla di catcalling, di parità salariale, di arginare ogni tipo di molestia che ormai è entrata nel nostro vissuto. E soprattutto indica che parole usare e come usarle, perché per una società migliore si passa anche da un utilizzo consapevole del vocabolario.