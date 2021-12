La toscana Maria Sole Ferrieri Caputi prima donna a arbitrare una squadra di Serie A

Ha esordito nel grande calcio la prima arbitra toscana, nonché la prima direttrice di gara donna per una squadra di Serie A. Si chiama Maria Sole Ferrieri Caputi, ha trentun anni e viene da Livorno. In Coppa Italia ha diretto il Cagliari (squadra di A) contro il Cittadella (che viene dalla B) e se l'è ben cavata nel 3-1 finale dei sardi.

Si tratta di un esordio storico. Ferrieri Caputi è la prima arbitra per una squadra della massima serie italiana, anche se la partita in questione era di Coppa Italia. In Cagliari-Cittadella ha annullato tre gol, uno dei quali con l'ausilio del Var.

Alfredo Trentalange, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, ha espresso la sua contentezza: "Non posso che essere orgoglioso di Ferrieri Caputi perché rappresenta la crescita di un forte movimento, quello femminile, che sta realizzando un sogno di civiltà, con applicazione, impegno e passione". Al coro si è unito anche il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo: "Una toscana riscrive la storia del calcio. Siamo orgogliosi di Maria Sole".