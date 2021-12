Progetto Hugo, tornare a vivere l'area della stazione a Empoli

Valorizzare di nuovo il quartiere della Stazione di Empoli, luogo di passaggio di migliaia di persone ogni giorno ma vissuto spesso come area di degrado. È questo il progetto che si è prefissato Hugo, acronimo di Human Geography Organizer, co-finanziato dalla Regione Toscana con il Consorzio Co&So di Empoli, la Rete Ergo e SocioLab a fianco del Comune di Empoli.

Avviato a luglio 2020, il progetto ha subito rimodulazioni a causa della pandemia e delle limitazioni imposte. Tante idee si sono susseguite per portare i cittadini a conoscenza del progetto. Dal Bar che non c'è, una chiacchierata di fronte a un caffè virtuale nei pressi della stazione, ai Secret Garden per trovare di nuovo un luogo di discussione e confronto. Sabato 18 dicembre il prossimo incontro dalle 12.30 alle 18 con giovani artisti che porteranno in piazza Don Minzoni alcune opere ispirate ai luoghi di cui si occupa Hugo. Ci sarà anche spazio per un 'pranzo collettivo' da acquistare nelle attività ristorative di zona per sostenere anche il commercio locale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO