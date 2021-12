Raddoppio Empoli-Granaiolo, primi lavori in partenza: Giani incontra i sindaci

Altro piccolo passo avanti verso la realizzazione di una delle opere ferroviarie più attese in Toscana, lungo la tratta Firenze-Siena, vale a dire il raddoppio del tratto ferroviario Granaiolo-Empoli.

Oggi si è tenuta una riunione tra i sindaci di Castelfiorentino ed Empoli, Alessio Falorni e Brenda Barnini, ed RFI, convocata per approfondire alcuni aspetti del progetto. Al termine il presidente Giani ha parlato con i due sindaci e ottenuto conferma circa l’avvio in tempi brevissimi del progetto.

"Oggi – ha detto Giani - è una giornata importante per un’opera pubblica alla quale la Toscana ed il sottoscritto tengono particolarmente, e per la quale da tempo è in corso il confronto con Rfi che è il soggetto titolare della progettazione e realizzazione. Sto parlando della velocizzazione della linea ferroviaria Firenze Siena attraverso il raddoppio dei binari e l’elettrificazione della linea Empoli-Granaiolo, nel comune di Castelfiorentino. Il nodo principale per velocizzare il transito tra Firenze e Siena. Vogliamo arrivare all’obiettivo di portare a 50 minuti, per i treni più veloci, questo collegamento”. “Nelle prossime settimane – ha aggiunto – prenderanno il via le prime attività verso la realizzazione di un’opera attesa da anni. Un ringraziamento va a Rfi, stazione appaltante. Soddisfatto anche per il coinvolgimento dei comuni interessati, tra questi quello di Castelfiorentino ed Empoli, e dei rispettivi sindaci. Insieme all’assessore Stefano Baccelli sono orgoglioso di poter affermare che entro la fine della legislatura verrà completato uno tra i progetti più attesi”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa