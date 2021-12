Sequestrate tre ville tra Lucca e Pistoia per due ex manager di impresa fallita

Sequestro preventivo di 3 ville dal valore di oltre 1 milione di euro verso due ex manager di una S.p.A. fallita nel 2018. La guardia di finanza di Lucca ha agito su disposizione del gip di Pistoia.

Le indagini erano partite a gennaio 2020 su una vicenda di un fallimento di una cartiera lucchese per la quale erano stati distratti dal patrimonio oltre 6.5 milioni di euro. Allora vennero denunciati 4 membri del Cda per bancarotta fraudolenta e 2 di questi anche per autoriciclaggio.

Da accertamenti bancari, ispezioni contabili e due rogatorie internazionali in Svizzera e in Liechtenstein è stato visto che dei beni immobili italiani erano nella disponibilità degli indagati, dunque solo fittiziamente intestati alle due società straniere.

Altre indagini hanno portato al risultato mostrato oggi alla stampa. Gli ex manager, residenti nel Pistoiese, sono stati denunciati per dichiarazione infedele con sequestro preventivo. Il milione di cui sopra è stato confiscato con tre ville, due a Pescia e una a Pietrasanta .