Shopping natalizio ai mercati di San Miniato Basso e Ponte a Egola, arrivano sorprese

“Gli ambulanti dei mercati di Ponte a Egola e San Miniato Basso sono pronti ad accogliere i clienti per lo shopping natalizio, il primo allungando l’orario di apertura ed il secondo offrendo un piccolo regalo. Questo grazie anche alla collaborazione con l’amministrazione comunale ed in particolare con l’assessore e vicesindaco Elisa Martinelli che ringraziamo”.

Sono il responsabile Anva Toscana Nord, il sindacato ambulanti di Confesercenti, Claudio Del Sarto ed il presidente provinciale Mirko Sbrolli ad annunciare due iniziative legate ai mercati settimanali nel comune di San Miniato in occasione del Natale.

“Per quanto riguarda Ponte a Egola – spiegano – l’amministrazione comunale ha accolto la nostra richiesta di prolungare l’edizione di sabato 18 fino alle 19. Una giornata piena dunque per i clienti dei banchi in ottica shopping natalizio. Per quanto riguarda invece il mercato di San Miniato Basso di giovedì 23, l’Anva offrirà a tutti i clienti un dolce natalizio. Un ringraziamento – concludono Claudio Del Sarto e Mirko Sbrolli – al nostro referente comunale degli ambulanti Maurizio Casalini per lo sforzo organizzativo in queste due iniziative”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord