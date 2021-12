Cocaina e hashish in garage, arrestato giovane a Poggibonsi

Un trentenne è stato arrestato a Poggibonsi per spaccio. I carabinieri lo hanno scoperto grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, incuriositi dal viavai nel garage del giovane. I militari sono andati all'abitazione, situata vicino la stazione, e hanno trovato lo stupefacente grazie al fiuto del pastore tedesco Tami. Nel garage infatti il trentenne aveva 30 grammi di cocaina e 50 grammi di hashish, oltre a strumenti per la pesatura di precisione e per il confezionamento. Il valore della droga supera i tremila euro. Il trentenne è finito in manette.