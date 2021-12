Com'era fatta la stella cometa dei Magi: incontro con gli Astrofili di Montelupo

Sabato 18 dicembre 2021, alle ore 16.30, si terrà presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Montelupo Fiorentino un appuntamento a cura del Gruppo Astrofili Montelupo e del Club per l’UNESCO di Vinci. L’incontro gode del patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, le famiglie onorano la tradizione del presepe o dell’albero di natale collocando una scintillante stella cometa. Pochi di noi, però, si pongono domande sulla natura di quel simbolo astronomico e intorno al quale si è sviluppato un dibattito filosofico, scientifico e religioso che va avanti da duemila anni.

Che cosa è stata la stella dei Magi: la nascita di una nuova stella, il passaggio di una cometa, un accostamento fra pianeti? Ipotesi che si rincorrono da centinaia di anni e che hanno visto il coinvolgimento di innumerevoli esperti nei diversi campi di interesse, senza ancora portare a una soluzione condivisa.

Il Gruppo Astrofili Montelupo e il Club per l’Unesco di Vinci hanno deciso di portare il loro contributo al tema, invitando a parlare e a confrontarsi con il pubblico il divulgatore scientifico Emiliano Ricci che ci accompagnerà nel percorso di acquisizione di nuovo informazioni sulla stella che guidò i Magi verso il luogo della Natività.

Emiliano Ricci si è laureato in fisica con orientamento astrofisico presso l'Università di Firenze. Come giornalista scientifico, ha collaborato con molte testate, sia locali che nazionali, come l'Astronomia, Le Stelle Nuovo Orione, Coelum, Quark, Airone, l'Unità, Il Corriere di Firenze. Attualmente collabora con Le Scienze, BBC Scienze e Focus. Ha collaborato alla realizzazione di enciclopedie e di opere a fascicoli dedicate all'astronomia per gli editori UTET, Fabbri e De Agostini.

L’incontro si aprirà con i saluti dell’Assessore Lorenzo Nesi, in rappresentanza del Comune di Montelupo Fiorentino, di Alex Mazzanti e Maura Tombelli del Gruppo Astrofili Montelupo e da Paolo Sani del Club per l’UNESCO di Vinci.

Il Gruppo Astrofili di Montelupo e il Club per l’UNESCO di Vinci vogliano con questo primo incontro nel periodo festivo, far avvicinare a temi complessi quali lo spazio e l’astronomia un pubblico che possa esserne anche solo incuriosito e che possa essere magari l’inizio di un proficuo futuro rapporto sulla lunga strada verso le Stelle.

Fonte: Club per l'Unesco di Vinci