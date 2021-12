Tubone, Meini (Lega): "La Regione taglia 4 milioni, un autogol"

“Fra i tanti e criticabili tagli previsti nel bilancio della Regione - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - ci preme sottolineare quello, pari a 4 milioni di euro, relativo al cosiddetto “Tubone” di Santa Croce sull’Arno, il maxi-collettore fognario in grado di unire la zona del Cuoio e la Valdinievole in quanto al convogliamento dei reflui. Quest’opera tende a razionalizzare la depurazione in una specifica area della Toscana, aiutando il comparto industriale e puntando, altresì, ad un deciso miglioramento ambientale. Il Tubone unisce interessi pubblici e privati ed è il punto focale dell’accordo di programma per la tutela delle risorse idriche delle predette zone. Ora tale citata sforbiciata metterà sicuramente in difficoltà le varie imprese conciarie, già complessivamente penalizzate dall’inchiesta Keu, oltre a favorire un possibile aumento delle tariffe dell’acqua. Un vero autogol, quindi che testimonia, per l’ennesima volta, la pochezza e la scarsa lungimiranza dell’amministrazione Giani.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa