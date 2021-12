Un libro sugli eterni sfavoriti: esce 'Underdog', tra gli autori cinque toscani

È disponibile in libreria e online 'Underdog - storie di sfavoriti e altre favole meravigliose'. Il volume raccoglie racconti sugli sportivi sorprendenti e tra gli autori annovera anche cinque scrittori dalla Toscana. Edito da Battaglia Edizioni, è un progetto del blog sportivo Crampi Sportivi.

Gli eterni sfavoriti sono al centro della raccolta. Si trovano le vittorie calcistiche del piccolo Kaiserslautern di Otto Rehhagel, della Danimarca a Euro ‘92 e del Leicester di Claudio Ranieri; l’impresa nel tennis di Ivanisevic a Wimbledon, quella del ciclista Greg LeMond al Tour ‘86, fino all’incredibile exploit di Villanova nel College Basket. Poi ancora: Steven Bradbury nello short-track, il pugile “Buster” Douglas contro Mike Tyson, la parabola del wrestler pro Daniel Bryan e del Giappone nel rugby.

"Eroi atipici dello sport: chi lo è stato per un solo pomeriggio, chi lo è diventato per sbaglio. E chi ha conosciuto la gloria quando la sua carriera era già data per finita. Come scriveva il poeta Rudyard Kipling, bisogna sapersi confrontare 'con Trionfo e Rovina. E trattare allo stesso modo questi due impostori'" si legge nella descrizione di 'Underdog'.

Tra gli autori troviamo Roberto Gennari e Luca Amorosi da Arezzo, Simone Pierotti da Viareggio e Gianmarco Lotti (peraltro giornalista di gonews.it) da Santa Croce sull'Arno. Nella doppia veste di autore e curatore della raccolta c'è Luigi Di Maso, fiorentino d'adozione. Gli altri curatori sono Matteo Maria Munno e Marco Munno, tra gli scrittori si trovano Claudio Pellecchia, Armando Fico, Marco Baldassarre, Mattia Musio, Davide Piasentini, Gianluca Viscogliosi. La prefazione è di Massimo Caputi, sono presenti intermezzi di Gabriele Anello e Simone Vacatello.