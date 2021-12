Violenze sulla moglie e spaccio, 49enne in galera

Maltrattamenti in famiglia e spaccio, un 49enne finisce in manette. L'uomo, di origini albanesi, è stato arrestato a Signa nella serata di ieri, mercoledì 15 dicembre. Il 49enne si era reso protagonista di diversi reati nel 2014 e nel 2017 tra Signa e Perugia. Aveva fratturato il naso della moglie dopo una lite e aveva più volte picchiato o vessato la donna. In più, era stato sorpreso in Umbria a scambiare con un corriere circa 700 grammi di hashish. Ieri è stato arrestato e ora si trova a Sollicciano.