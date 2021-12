Banda dedita ai furti in abitazione a Firenze, tre condanne

Accusati di essere responsabili di più furti e tentati furti in appartamenti e villette a Firenze e in provincia, tre uomini sono stati condannati in abbreviato dal tribunale di Firenze alla reclusione.

Rispettivamente i tre, un 26enne, un 28enne e un 42enne tutti di origine albanese sono stati condannati a 7 anni e 6 mesi, 8 anni e 2 mesi e 8 anni e 2 mesi di reclusione. Il pm aveva chiesto pene fino a 12 anni.

Nel gennaio scorso la banda fu sottoposta a fermo di indiziato di delitto. I furti sarebbero avvenuti in particolare nei comuni di Fiesole, Bagno a Ripoli e Sesto Fiorentino.