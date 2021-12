La Buca del Palio riapre per gli allenamenti: decise le Corse di Primavera

A Fucecchio i cavalli tornano in pista. Alla fine di gennaio la Buca del Palio riaprirà i battenti e tutti i sabati ospiterà cavalli e fantini per gli allenamenti in vista dei tanti appuntamenti del 2022.

Lo ha deciso ieri il Cda dell'Associazione Palio insieme all'assemblea dei Capitani e, contestualmente, hanno anche fissato le date per le Corse di Primavera, il doppio evento che precede il Palio di Fucecchio. Le due giornate di corse si disputeranno domenica 27 marzo e sabato 30 aprile. Un calendario, quello fissato dall'associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio, che vuol essere anche un messaggio di speranza verso un ritorno alla normalità dopo il Palio del 2020 annullato per la pandemia e quello del 2021 corso a settembre anziché a maggio con un pubblico limitato sempre per le condizioni sanitarie legate alla diffusione del Covid-19.

Intanto però le scuderie potranno tornare sull'anello in terra battuta di Viale Fratelli Rosselli per preparare i loro cavalli al meglio su una pista che gli esperti considerano tra le migliori in Toscana.

“Con la riapertura della nostra pista – ha dichiarato l'assessore al Palio Daniele Cei - ci auguriamo di dare il via a una stagione paliesca che segni il ritorno alla normalità, alla Corse di Primavera a porte aperte e ad un Palio che si possa correre regolarmente la penultima domenica di maggio, come da tradizione. Intanto con gli allenamenti del sabato torniamo a respirare l'aria del Palio e questo rappresenta già una prima conquista per tutti gli appassionati e per i contradaioli”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa