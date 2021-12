Caro bollette, Confartigianato Firenze: “Empoli in pericolo, la Regione tuteli il settore del vetro"

“Come Confartigianato ci adopereremo per chiedere contributi da parte della Regione Toscana sul comparto vetro, un comparto che assorbe molta energia elettrica. L'aumento del 40% dei costi dell'energia elettrica rischia di mettere in ginocchio il settore, per cui è necessario intervenire”. È quanto dichiarato da Jacopo Ferretti, segretario generale di Confartigianato Imprese Firenze.

“La Regione Veneto – ha spiegato Ferretti – ha stanziato 3 miliardi di euro per il vetro, con contributi sulle bollette elettriche. E' stato dato un contributo a fondo perduto per le vetrerie e questo rischia di mettere in difficoltà l'altro grande centro del vetro italiano, che si trova a Empoli. Per questo è necessario intervenire”.

“Il costo dell'energia è aumentato in modo importante – ha aggiunto -. E' evidente che, se il concorrente gode di vantaggi sulle tariffe, il rischio è penalizzare fortemente il centro toscano che a quel punto ha prezzi più alti rispetto al Veneto. Dobbiamo tutelarlo, far sì che questo non avvenga, visto l'importanza del centro e visto il lavoro che dà a tantissime persone. Gli aumenti dei prezzi delle materie prime sono all'ordine del giorno, è una conseguenza pesante economica creata dal Covid. Non possiamo permetterci passi falsi”.

Fonte: Confartigianato Firenze - Ufficio Stampa