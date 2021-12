La giramondo Anna Evangelisti compie 100 anni a Livorno

È la signora Anna Evangelisti la nuova centenaria livornese. Festeggerà questo importante compleanno domenica 19 dicembre, insieme al marito Umberto.

Anna è nata a Livorno il 19 dicembre del 1921, e a Livorno ha sempre vissuto, a parte i periodi in cui era impegnata nelle sue lunghe “gite”.

Viaggiare è stata infatti la grande passione della sua vita. Entrata giovanissima nello stabilimento Spica come operaia, impiegava i suoi risparmi in lunghi e avventurosi viaggi all’estero, anche in villaggi esotici all’epoca non ancora toccati dai circuiti turistici.

Una ragazza moderna e molto onesta, tanto che una volta è balzata agli onori della cronaca per aver restituito al proprietario un pacco di soldi trovato presso una banca di Livorno.

Nel 1972 sugli scogli di Calafuria ha conosciuto Umberto, con il quale si è sposata e ha continuato a viaggiare. Insieme hanno anche circumnavigato la Terra con due crociere di tre e quattro mesi, ricevendo dalla compagnia di navigazione il riconoscimento della “mappa del giro del mondo”. Fra qualche mese Anna e Umberto festeggeranno anche le nozze d’oro.

Il sindaco Luca Salvetti ha inviato ad Anna una rosa con gli auguri più affettuosi a nome di tutta la città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa