Coronavirus, Giani: "Non vedo la Toscana in zona gialla dal 27 dicembre"

"Non vedo la Toscana in zona gialla dal 27 dicembre". Questo è quanto ha riferito Eugenio Giani riguardo al rischio di poter passare da zona bianca a zona gialla verso la fine del 2021.

Il presidente della Regione Toscana ha detto: "Sono sbalordito. Abbiamo 390 persone in ospedale, la zona gialla per le ospedalizzazioni è a 750 posti per la Toscana. Vorrebbe dire che da qui al 27 dicembre pensiamo di vedere 360 persone in più in intensiva".

Si entra in zona gialla quando è occupato il 15% dei 5.000 posti Covid a disposizione negli ospedali, un numero ancora lontano.